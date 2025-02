Inter, così il mercato non funziona: spunta un problema

L’Inter è alla ricerca di un nuovo innesto, che sarebbe il primo in questa sessione invernale di mercato, per cercare di completare l’organico da mettere a disposizione del tecnico Simone Inzaghi in vista della seconda parte di stagione nella quale i nerazzurri si giocano tanti importanti obiettivi su diversi fronti sia in Italia che in Europa.

Tuttosport questa mattina riporta la notizia dell’arrivo sempre più vicino di Nicola Zalewski ma poi analizza anche gli ultimi investimenti dell’Inter che hanno reso tutti poco rispetto a quanto speso. Questo è un problema secondo il quotidiano piemontese perché la società nerazzurra ha investito circa 30 milioni di euro nel 2024 per dei flop.

I riferimenti sono agli acquisti dei cartellini di Tomas Palacios, Tajon Buchanan e Josep Martinez: si tratta di tre calciatori arrivati tutti nel 2024 ma che hanno avuto poca fortuna. I primi due sono già stati rimandati in prestito mentre il terzo è un portiere che ha fatto bene col Genoa ma che nell’Inter ha avuto finora solo una chance in Coppa Italia.

Nella lista dei flop Tuttosport aggiunge poi anche altri due arrivi dell’ultima estate che stanno giocando molto di più dei tre calciatori sopracitati. Si tratta di Piotr Zielinski e di Mehdi Taremi che sono invece dei giocatori esperti e affermati, arrivati entrambi a parametro zero all’Inter, ma che fin qui hanno reso un po’ sotto le aspettative.