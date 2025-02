Mazzola sfida Lautaro: “Faccia questo record come me nel derby”

Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport oggi viene proposta anche un’intervista a Sandro Mazzola, grande ex calciatore dell’Inter a cui sono state poste diverse domande sui nerazzurri e sul derby di Milano visto che domani a San Siro alle ore 18 si accende la super sfida contro il Milan. Ha poi ricordato una sua grande prestazione contro i rossoneri con gol lampo nel febbraio 1963 e poi ha esaltato Lautaro Martinez.

“Lautaro è forte forte, – esordisce Mazzola – non lo scopriamo soltanto adesso. […] Non è solo un grande attaccante, ma anche un grande capitano. Onora la maglia numero 10, che è sempre sacra nel calcio, anche se per me è altrettanto importante la numero 8, come sanno tutti. E poi incarna l’Inter, si fa voler bene dalla gente e dai compagni, dà l’esempio anche quando le cose non vanno bene”.

L’ex centrocampista e attaccante nerazzurro spiega poi anche il valore e le difficoltà dei derby: “È la partita più importante di tutte, vi devo spiegare il perché? Loro sono messi un po’ così, ma nel derby si azzera tutto. Dimentichiamoci le vittorie e le sconfitte, anche la Supercoppa che abbiamo appena perso. Io dico che l’Inter è più forte, ma il valore va sempre dimostrato sul campo. Però mi fido del nostro allenatore: Inzaghi sta rimettendo a posto tutti quelli che non lo consideravano un grande tecnico. E poi sono molto felice di avere così tanti italiani in squadra”.

Infine Mazzola lancia una simpatica sfida a Lautaro Martinez: “Adesso sfido Lautaro a fare come me: segni anche lui in un derby dopo 13 secondi… Quella partita resta la gioia più grande tra tutti i miei derby. Ma, ovviamente, anche se il Toro dovesse metterci qualche minutino in più a segnare, per me andrebbe bene lo stesso…”.