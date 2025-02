Milan-Inter, sul campo ma c’è il derby anche sul mercato per il talento

Domani alle 18 Milan e Inter si sfidano per la terza volta in questa stagione: dopo che i primi due derby sono andati alla squadra rossonera, sulla sponda nerazzurra di Milano c’è voglia di rivalsa e di riuscire a battere i rivali per la prima volta in questa stagione.

Sarà come sempre una stracittadina molto sentita soprattutto sugli spalti e sul terreno di gioco ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, c’è un altro fronte dove Milan e Inter si sfidano. Si tratta del mercato visto che entrambe le squadre hanno messo gli occhi sullo stesso giocatore, vale a dire Samuele Ricci del Torino.

Il centrocampista classe 2001 è uno dei migliori talenti in Serie A ed è anche diventato in questa stagione il regista della Nazionale di Spalletti. Come evidenzia sempre il quotidiano romani, il suo arrivo in estate renderebbe ancora più folto il gruppo italiano dell’Inter: base d’asta chi si aggira sui 25-30 milioni di euro.