“Scatto per Zalewski, sarà nerazzurro”: la formula dell’operazione

Dopo il trasferimento di Tajon Buchanan al Villarreal – per il quale è tutto definito e il giocatore è già anche volato in Spagna, si attente solo l’ufficialità – l’Inter si è messa alla ricerca di un esterno di centrocampo che potesse prendere il suo posto. Ora la scelta definitiva di mercato pare essere stata presa e Simone Inzaghi potrà presto lavorare con un nuovo innesto.

Secondo quanto scritto quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, l’Inter e la Roma sono prossime ormai a raggiungere un accordo per Nicola Zalewski. L’esterno italo-polacco si trasferirà in nerazzurro dopo lo scatto che c’è stato nella trattativa per arrivare ad una fumata bianca in fretta, visto che lunedì chiude la sessione.

Zalewski, dopo aver rinnovato il suo contratto con la Roma di un anno, si trasferisce all’Inter in prestito con diritto di riscatto, si tratta di una formula un po’ a metà strada rispetto alle due opzioni emerse qualche giorno fa. I giallorossi avrebbero voluto un addio a titolo definitivo mentre i nerazzurri all’inizio sembravano orientati ad un semplice prestito secco.