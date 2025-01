Ufficiale la data di Juventus-Inter: quando si gioca il derby d’Italia

Con le comunicazioni diffuse quest’oggi, la Lega Serie A ha finalmente fissato per giovedì 6 febbraio la data per il recupero del match tra Fiorentina-Inter, sospeso lo scorso 1° per il malore accusato da Edoardo Bove.

Contestualmente alla gara di recupero, è stato diffuso anche il calendario delle prossime tre giornate di Serie A, vale a dire dalle 24esima alle 26esima. Tra queste, esattamente alla giornata numero 25, si giocherà l’attesissimo derby d’Italia tra Juventus e Inter.

La gara Juventus-Inter è stata fissata per domenica 16 febbraio alle ore 20.45. Uno scontro diretto importantissimo per la formazione di Simone Inzaghi in un mese cruciale per la lotta scudetto. A seguire, ecco il programma nel dettaglio con giornate ed orari dei prossimi incontri dei nerazzurri dopo il derby di domenica 2 febbraio delle 18.00 contro il Milan:

14ª GIORNATA (Recupero)

06/02/2025 Giovedì 20.45 Inter-Fiorentina DAZN/SKY

25ª GIORNATA

25ª GIORNATA

16/02/2025 Domenica 20.45 Juventus-Inter DAZN

26ª GIORNATA

22/02/2025 Sabato 20.45 Inter-Genoa DAZN/SKY