Fiorentina-Inter, è UFFICIALE la data del recupero di Serie A

E’ finalmente ufficiale la data di recupero del match della 14esima giornata di Serie A tra Fiorentina-Inter. La gara del Franchi, interrotta lo scorso 1° dicembre al 16esimo minuto per un malore avvertito da Edoardo Bove, verrà finalmente ripresa la prossima settimana.

La Lega ha infatti atteso la conclusione dell’ultimo turno delle competizioni europee, da cui sono venuti fuori i verdetti della prima fase a classifica unica. L’Inter, lo ricordiamo, è stata l’unica formazione italiana ad entrare tra le prime otto e centrale dunque l’accesso diretto agli ottavi di finale della Champions League.

Quando si recupera Fiorentina-Inter

Fiorentina-Inter verrà recupera giovedì 6 febbraio alle 20.45, come annunciato pochi giorni fa dalla Lega Serie A con un comunicato ufficiale. Come stabilito dal regolamento, la sfida tra le due formazioni verrà ripresa esattamente dal 16′ e da rimessa laterale in favore dei viola.

L’aspetto curioso è che il match tra Fiorentina-Inter verrà giocato appena quattro giorni prima della 24esima giornata di Serie A. Un turno che vedrà nuovamente Inter e Fiorentina di fronte nel match fissato per lunedì 10 febbraio alle 20.45, ma in quell’occasione davanti al pubblico di San Siro.

Fiorentina-Inter, cosa succede con il gol di Lautaro

Appena prima dello sfortunato episodio che ha coinvolto Bove, il quale per fortuna nelle ultime settimane ha mostrato una buona ripresa, era stato siglato un gol da Lautaro Martinez. Rete, però, successivamente annullata dalla terna arbitrale per un’irregolarità ad inizio azione. Come confermato anche dalle immagini televisive, il pallone aveva oltrepassato la linea laterale sul lancio di Dumfries verso l’argentino.