Sky annuncia: “Doppio forfait verso Milan-Inter”

Nella giornata odierna si sono delineate diverse novità in vista del derby di domenica alle 18.00 tra Milan e Inter. Ad Appiano Gentile, ad esempio, buonissimi segnali sono arrivati da Hakan Calhanoglu, addirittura in ballottaggio per una maglia da titolare. Ottimismo anche sulle condizioni di Francesco Acerbi che dovrebbe tornare a disposizione per la panchina.

Umore opposto per quanto riguarda i rossoneri, non solo per il momento attraversato. Come riferito da Sky Sport, infatti, quest’oggi sia Malick Thiaw che Matteo Gabbia hanno svolto un lavoro differenziato. Entrambi, dunque, non dovrebbero farcela a recuperare in tempo per il derby. Nonostante le ultime voci di mercato, dovrebbe essere Tomori a comandare la difesa al fianco di Pavlovic.