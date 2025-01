Effetto domino del mercato: Arnautovic lascia subito l’Inter

Potrebbe non essersi concluso il mercato in uscita dell’Inter. Il club nerazzurro è stato particolarmente attivo negli ultimi giorni, nei quali ha prima definito il prestito di Tomas Palacios al Monza e poi quello di Tajon Buchanan al Villarreal. Entrambi non avevano disputato tantissimi minuti nella prima parte di stagione e cercheranno di sfruttare al meglio queste due nuove esperienze.

Tra i calciatori meno utilizzati da Simone Inzaghi c’è pure Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco è giunto all’ultimo anno di contratto con i nerazzurri e sino a questo momento non ha lasciato una grande impronta alla stagione. Non è affatto un mistero, infatti, che l’Inter – sia di recente che la scorsa estate – abbia ascoltato proposte nei suoi confronti.

Dopo i timidi sondaggi di Torino e Roma delle scorse settimane, nelle ultime ore a farsi sotto è stata una nuova pretendente. Come riportato da Calciomercato.com si tratta della Fiorentina, tra le società più attive di questa finestra. I viola hanno appena ceduto Ikoné al Como e stanno per chiudere anche il passaggio di Kouame all’Empoli.

Da qui l’esigenza di tornare sul mercato in entrata per consegnare a Raffaele Palladino un vice Kean. Il primo nome sulla lista della Fiorentina sembra essere proprio quello di Arnautovic. L’interesse è concreto, ma si dovrà superare l’ostacolo ingaggio.

L’Inter sarebbe infatti disposta a lasciare andare gratis l’austriaco, a patto che la società toscana si faccia carico dell’ingaggio da riconoscere da qui a fine stagione (circa un milione e mezzo di euro). Nelle prossime ore, è attesa una mossa decisa da parte della Fiorentina per averlo subito.