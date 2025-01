Tripla cessione prima del derby: è rivoluzione totale

Mancano due soli giorni al derby della Madonnina tra Milan e Inter, il terzo di questa stagione. Nei due precedenti incontri, la squadra di Simone Inzaghi ha incassato ben due sconfitte: la prima in campionato nel girone di andata, mentre la seconda appena tre settimane fa nella sfortunata finale di Supercoppa Italiana.

Per quanto riguarda le ultime di attualità, da Appiano Gentile sono arrivate quest’oggi buone notizie in merito alle condizioni di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter non solo è tornato ad allenarsi in gruppo da ieri, ma potrebbe pure rientrare in corsa per una maglia dal primo minuto per il match di domenica

Sull’altra sponda, invece, vige il grande caos dopo la sconfitta di Champions League con la Dinamo Zagabria. In particolare, è dal mercato che potrebbe arrivare un fortissimo scossone nelle prossime ore. A salutare il Milan potrebbero essere addirittura in tre: Morata verso il Galatasaray, Camarda in prestito al Monza e Tomori dietro il pressing del Tottenham.

A soli due giorni di distanza dal big match con l’Inter, queste ultime indiscrezioni di mercato potrebbero condizionare anche le scelte di formazione di Sergio Conceicao per il derby.