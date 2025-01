De Pieri attira il mercato: primo interesse dalla Serie A

Sono stati giorni indimenticabili quelli appena trascorsi per il nuovo gioiello dell’Inter, Giacomo De Pieri. Il fantasista classe 2006 ha prima fatto il debutto con la maglia nerazzurra nella strepitosa notte di Champions League contro il Monaco dello scorso mercoledì, strappando applausi per un paio di giocate niente male.

Nemmeno 24 ore più tardi, inoltre, è arrivata la convocazione in sede da parte del club interista che, con la presenza del suo agente Beppe Riso, ha fatto siglare al giovane talento un nuovo contratto con scadenza nel giugno 2029. Contestualmente a queste ultime 48 ore folli, sono pure arrivate le prime richieste per il ragazzo.

Come riferito da Pasquale Guarro di Calciomercato.com, sono state intavolate delle discussioni con il Monza. Lo stesso entourage di De Pieri preferirebbe un’esperienza in prestito in Serie A, piuttosto che attendere la nascita dell’Under 23 ed aggregare il calciatore nel prossimo campionato di Serie C.

Queste le ultime: “Dopo rinnovo ed esordio in Champions, si ragiona sulla programmazione del futuro di Giacomo De Pieri. Il progetto Under 23 è un’opzione tenuta in caldo, ma l’entourage valuta altre piste alternative. In questa sessione di mercato c’è stata qualche chiacchiera con il Monza”.