Calhanoglu sorprende tutti: “Titolare nel derby”

Domenica alle ore 18 a San Siro scenderanno in campo Inter e Milan per dar vita al terzo derby della Madonnina di questa stagione e forse tra Coppa Italia e Champions League potrebbe anche non essere l’ultimo. I primi due sono stati vinti dai rossoneri e ora i nerazzurri cercano riscatto per confermare anche il loro ottimo momento di forma.

Nelle ultime partite sia europee che in Serie A, il tecnico Simone Inzaghi ha ricevuto infatti delle ottime risposte dalla sua squadra sia come risultati che come prestazioni. In più questa mattina sono arrivate anche delle notizie positive dall’allenamento svolto ad Appiano Gentile.

Come riportato da Andrea Paventi di Sky Sport, gli unici due giocatori dell’Inter che non hanno fatto allenamento in gruppo sono Joaquin Correa e Raffaele Di Gennaro che saltano la sfida con il Milan. Ci saranno invece Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu che hanno recuperato dai rispettivi infortuni.

Il regista turco dell’Inter ha dato delle buonissime risposte nelle ultime sedute ed è pronto a scendere in campo anche dal primo minuto contro il suo ex Milan. Il centrale italiano invece dovrebbe partire dalla panchina visto anche l’ottimo rendimento di De Vrij in questa stagione.