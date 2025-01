Zalewski-Inter verso la fumata bianca: “Ecco quando si chiude”

Dopo la lieve frenata che si era registrata nella giornata di ieri con la Roma, quest’oggi in casa Inter circola parecchio ottimismo intorno alla buona riuscita dell’operazione per Nicola Zalewski. I contatti tra le parti sono sempre più frequenti con il calciatore che sta spingendo tantissimo verso la destinazione nerazzurra.

E’ stato proprio Zalewski ad insistere per primo una volta ricevuto l’interesse dell’Inter, al punto da rifiutare il trasferimento a titolo definitivo al Marsiglia. Ragion per cui, almeno inizialmente, il club giallorosso ha esitato ad aprire al prestito con diritto di riscatto presentato dai nerazzurri, unica formula concepita invece da Oaktree in questo mercato.

Le parti sono dunque al lavoro per cercare di raggiungere un’intesa al più presto. Una volta siglato il nuovo contratto con la Roma, per autorizzare il prestito di sei mesi, dovrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca. Secondo Calciomercato.com, “l’Inter spera di chiudere la questione entro domani. Prestito con diritto fissato a circa 6 milioni di euro”.