Inter, una difesa in bilico: le mosse per rinforzarla

La questione rinnovo di Skriniar, per quanto l'ottimismo non sia svanito, inizia a preoccupare i tifosi. Il tempo passa inesorabile e giugno, quando diventerà parametro zero, non sembra così lontano. Giugno, lo stesso periodo in cui diventeranno svincolati altri due nerazzurri, De Vrij e D'Ambrosio, che a differenza dello slovacco difficilmente verranno riconfermati. Senza dimenticare Acerbi, che non sarà facile da riscattare in saldo dalla Lazio. Perciò, visto che al momento i sicuri di rimanere a Milano sembrano i soli Bastoni e Darmian (quest'ultimo peraltro adattato a un ruolo non suo).