L’Inter vara la linea verde per il post Dumfries: Buchanan nel mirino

Il canadese in Qatar ha stregato Ausilio

Pietro Magnani

Che Dumfries con ogni probabilità verrà ceduto dall'Inter non è un mistero. Le esigenze di bilancio nerazzurre richiedono un sacrificio, e l'olandese senza dubbio è il meno doloroso ed il più appetibile sul mercato al momento. Per sostituirlo però, Ausilio avrebbe già un interessante profilo per le mani.

In Qatar, come ribadito anche da Tuttosport, il dirigente nerazzurro è infatti rimasto piacevolmente impressionato da Tajon Buchanan, esterno offensivo del Bruges che con il Canada gioca anche da laterale a tutta fascia. Il classe '99 ha dimostrato di avere grandi margini di miglioramento e, pur avendo una spiccata propensione offensiva, Inzaghi sembra convinto di poterlo migliorare anche in fase di contenimento.

Il club belga però è da sempre una società molto cara a cui bussare, come testato sulla propria pelle dal Milan nell'affare De Keteleare. Dopo il Mondiale il cartellino di Buchanan è lievitato sino a quasi 20 milioni. Una cifra non clamorosa, seppure onerosa per le casse nerazzurre, che potrebbe essere coperta proprio dalla cessione di Dumfries. Qualora l'Inter riuscisse a cedere l'olandese ai 60 milioni prefissati infatti, potrebbe, oltre a coprire parzialmente il bilancio, anche finanziare il mercato.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER