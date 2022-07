Dybala atteso in Italia a ore: spuntano le preoccupazioni rivolte al suo entourage

Paulo Dybala è pronto a rientrare in Italia, ma diversamente da quanto immaginato da tutti (e probabilmente anche da lui stesso), ancora senza una squadra ad accoglierlo. Sebbene da tempo si parli della necessità di stringere i tempi per accaparrarsi un parametro zero di lusso come lui, la realtà dei fatti ha finora dimostrato il contrario. L'argentino ha diversi club che gli fanno la corte, ma nessuno che ha ancora fatto il passo decisivo per ingaggiarlo. Certo, l'Inter è quella che si è mossa più concretamente: ingaggio da 5 milioni + bonus accordato sulla parola, ma la necessità primaria è quella di sfoltire il reparto avanzato. Invece Milan, Roma, Napoli e le big estere per ora sono rimaste solamente alla finestra.