Nuovo contatto Inter-PSG per Skriniar, offerta alzata. A giorni la chiusura anche per Bremer

Porte girevoli in difesa per il club nerazzurro

È di queste ore l'ultimo contatto telefonico tra Inter e Paris Saint-Germain per Milan Skriniar . I parigini, per bocca di Henrique Antero, consigliere personale del presidente Nasser Al-Khelaifi, hanno alzato ulteriormente l'offerta: 65 milioni di euro . Arrivati a questo punto dopo settimane di trattativa, scrive La Gazzetta Sportiva, la chiusura appare veramente vicina. Probabilmente anche i nerazzurri abbasseranno leggermente la richiesta, così da raggiungere un punto comune e permettere allo slovacco di volare verso Parigi. Ad attenderlo un contratto quinquennale da 7,7 milioni netti a stagione più bonus e una squadra che vuole vincere la Champions League.

In casa Inter invece, i tifosi accuseranno indubbiamente un duro colpo, ma potranno rifarsi con l'arrivo di Bremer dal Torino. Anche per il brasiliano la trattativa procede spedita da tempo, e la partenza di Skriniar non farà altro che dare l'accelerata decisiva. A giorni è previsto un altro incontro tra le parti dopo quello tenutosi la scorsa settimana: in Viale della Liberazione confidano che sia quello decisivo per chiudere.