Sassuolo nuova pretendente per Pinamonti: l’Inter risponde con la maxi richiesta

Dopo Monza e Atalanta, anche il Sassuolo si aggiunge alla corsa per Andrea Pinamonti . L' Inter , però, continua a non voler fare sconti: 20 milioni di euro è il prezzo del giovane attaccante. Le pretendenti per il classe 1999 sono avvisate, a maggior ragione il Sassuolo che, scrive il Corriere dello Sport, ne vuole fare il successore di Gianluca Scamacca , che si prepara al trasferimento al PSG . A fronte di un club che si troverà con le casse colme di denaro, quindi, Marotta terrà il punto sulla valutazione.

Peraltro, ai neroverdi piace molto anche il giovane Primavera Cesare Casadei, sul taccuino anche del Torino. Anche per lui, però, Marotta detta la linea: valutazione di 7-8 milioni di euro e clausola di recompra per l'Inter da inserire nell'eventuale affare. Il club nerazzurro, infatti, non ha la minima intenzione di perdere il controllo definitivo per un talento simile.