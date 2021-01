GdS – Ultimi giorni di mercato, tutto dipende da… Eriksen: il Tottenham sembra volerci provare

Questa di gennaio è sicuramente una delle finestre invernali di mercato più complicate della storia dell’Inter, fortemente condizionata dalla crisi economica legata all’emergenza coronavirus. Anche un colosso come Suning ha dovuto stravolgere i propri piani e le strategie d’investimento.

In attesa di capire quale sarà il destino del futuro societario nerazzurro, la dirigenza dell’Inter resta vigile sul mercato in attesa di possibili sorprese last minute. E’ chiaro che tutto o quasi dipenderà dal futuro di Christian Eriksen.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, qualsiasi possibile colpo in entrata dipende dal prestito di Eriksen, complesso e necessariamente oneroso: il Tottenham però pare interessato a provarci.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<