CdS – Udinese e derby di Coppa, Conte ruoterà i suoi uomini: Sanchez titolare contro il Milan?

Prima la sfida contro l’Udinese per cercare di soffiare il titolo di Campione d’inverno al Milan, poi il derby proprio contro i cugini per strappare il pass per la semifinale di Coppa Italia. L’Inter di Antonio Conte è attesa in soli 3 giorni a due partite cruciali della sua stagione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro dovrà optare per qualche rotazione, bilanciando le forze tra i due impegni. L’Inter non può permettersi di snobbare la Coppa Italia, dopo aver detto addio all’Europa, e inoltre vuole prendersi la rivincita contro il Milan dopo il derby perso in campionato. Sanchez, ad esempio, potrebbe partire titolare in Coppa Italia e prendere il posto di uno tra Lukaku e Lautaro al centro dell’attacco.

