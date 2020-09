Inter, fatta per Gravillon al Loirent: domani in programma le visite mediche con i francesi

Movimenti di mercato in uscita in casa Inter. Stando a ciò che riporta Tuttomercatoweb.com, il difensore francese Andreaw Gravillon è stato ceduto in Ligue 1 al Loirent. Il giocatore, il cui cartellino è di proprietà dei nerazzurri dal 2014, anno in cui entrò a far parte del settore giovanile interista. In questi anni ha vestito le maglie di Benevento, Pescara, Sassuolo e Ascoli tra Serie A e Serie B.

Le visite mediche con la sua nuova squadra sono in programma per domani. Il club francese ha quindi chiuso con l’Inter per il suo trasferimento. Si attende solo l’ufficialità che vedrà Gravillon tornare a giocare in patria, nel massimo campionato francese.

