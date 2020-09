Gosens dice Inter per lo Scudetto: “La vedo un gradino sopra la Juventus”

Ai microfoni di Spox.com Robin Gosens ha rilasciato un’intervista esclusiva in cui ha parlato di sé a trecentosessantagradi: dalla nazionale tedesca fino all’Atalanta passando per il campionato di Serie A.

La prima domanda sulla preparazione con i bergamaschi viene battezzata con una semplice battuta: “La squadra ha iniziato la preparazione il 31 agosto. Io personalmente sono indietro di una settimana per la sosta in nazionale. Ci stiamo rimettendo in forma, è il periodo più bello dell’anno perché si mettono le basi per tutta la stagione”.

Rimanendo sempre sul tema Atalanta Gosens ammette di dover migliorare il gioco offensivo: “Ho margini di miglioramento negli ultimi metri del campo, devo trovare più soluzioni in spazi ristretti, lavorare sulla mia velocità d’azione”.

Poi il tedesco conclude con i pronostici sul prossimo campionato: “Juve e Inter sono le favorite. L’Inter forse anche un po’ più dei bianconeri. Attaccheranno di più dopo aver perso l’Europa League; hanno comprato bene e sono sempre a caccia di titoli. La Juve è un’incognita: dipende se Pirlo stupirà con il suo nuovo sistema e la sua idea di giocare a calcio. Sono molto curioso. In generale, ci sono molte squadre che vogliono e possono ambire ai vertici della classifica”.

