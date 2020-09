Sky – Inter, Vecino cerca già casa a Napoli. Arrivano altri indizi sulla partenza dell’uruguaiano

Sembra ormai essere arrivata al capolinea l’avventura di Matias Vecino con la maglia dell’Inter. Il centrocampista uruguagio, autore di alcuni dei gol più emblematici degli ultimi anni per i nerazzurri, sembra ormai ad un passo dal trasferimento al Napoli.

Stando a ciò che riporta Sky Sport, il calciatore ha già chiesto informazioni sulla casa da prendere a Napoli, nel caso in cui il trasferimento si concretizzasse subito in questa sessione di mercato. Pare sia una richiesta a titolo informativo ma comunque emblematica di quanto il giocatore gradisca la destinazione. Per questo motivo pare abbia dato l’ok al suo trasferimento.

Ora tocca all’Inter e alla società del presidente De Laurentis continuare a trattare e trovare un punto d’incontro affinché Matias Vecino diventi a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli.

