Social – Inter, Nainggolan protagonista dell’ultimo video su TikTok: numero 44 in bella vista, indizio sulla permanenza?

Indizio in chiave mercato lanciato direttamente dall’Inter? L’ultimo video pubblicato su TikTok dal club nerazzurro, infatti, vede come protagonista Radja Nainggolan. Non solo: all’inizio dello stesso, infatti, si vede inquadrata in bella vista la maglia numero 44 che il belga ha utilizzato nel corso delle amichevoli precampionato disputate negli scorsi giorni. Il Cagliari, come confermato anche dallo stesso allenatore Di Francesco, sarebbe ben contento di riaverlo in Sardegna, tanto che in queste ore i contatti con la dirigenza nerazzurra sono molto fitti. Antonio Conte però, pur rispettando le scelte della società, non sembrerebbe così preoccupato dall’idea di averlo a disposizione per la prossima stagione.

