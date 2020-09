Inter, senti Zanetti: “Per essere competitivi i nerazzurri devono mantenere questo gruppo”

Ben cinque stagioni trascorse in nerazzurro tra il 2001 e il 2006, il rimpianto mai sopito per lo scudetto perso il 5 maggio 2002. Cristiano Zanetti è stato per anni uno dei fari del centrocampo dell’Inter, prima di passare alla Juventus.

Intervistato da TMW, ha parlato dei temi caldi del momento in casa Inter, in vista dell’esordio dei nerazzurri in Serie A il prossimo weekend contro la Fiorentina. Sul possibile, ma difficile arrivo del centrocampista francese del Chelsea N’Golo Kantè: “Io non farei un discorso che riguarda il mercato in entrata. Sono già arrivati dei giocatori molto forti. Sposterei l’attenzione sulla rosa in generale, bisogna concentrarsi su quello”.

Concludendo un pronostico sulla stagione dei nerazzurri: “Dico solo che l’Inter per essere competitiva non deve vendere, ma mantenere questo gruppo. Faccio un esempio, io Milan Skriniar non lo lascerei assolutamente partire”.

