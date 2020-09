Sky – Inter-Fiorentina, Eriksen verso la maglia da titolare: Hakimi-Perisic sulle fasce

Sono solo due, per ora, i dubbi che rimangono nella mente di Antonio Conte nella ricerca della formazione in vista di Inter-Fiorentina, gara in programma sabato sera alle ore 20.45 a San Siro. Il primo ballottaggio riguarda il ruolo di trequartista: nel 3-4-1-2 che ha in testa il mister, Christian Eriksen è al momento in vantaggio su Stefano Sensi. Così come, sulla fascia sinistra, Ivan Perisic è favorito su Ashley Young. In avanti confermata la LuLa, mentre a centrocampo pronta la coppia Barella-Gagliardini alle spalle del trequartista, con Hakimi sulla fascia destra. La difesa orfana di de Vrij, infine, dovrebbe schierarsi con D’Ambrosio, Bastoni e Kolarov.

Ecco qui di seguito le probabili formazioni di Inter-Fiorentina stando agli ultimi aggiornamenti riportati da Sky.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Amrabat, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouame. All. Iachini.

