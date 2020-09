Pedullà – Inter e Genoa raggiungono l’accordo totale per Ranocchia: manca il suo sì

Andrea Ranocchia si avvicina all’addio all’Inter, come avvenuto per Diego Godin, nuovo giocatore del Cagliari, e per Antonio Candreva, ad un passo dalla Sampdoria. Anche il difensore centrale nerazzurro potrebbe approdare a Genova, ma nell’altra squadra della città, il Genoa.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’accordo tra le due società è totale: manca solo quello tra i rossoblù ed il giocatore.

