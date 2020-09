Sky – Novità su Skriniar: il Tottenham ha incontrato anche l’Inter. Spunta un nome nuovo per sostituirlo

Giungono novità dagli studi di Sky Sport sulla trattativa tra Inter e Tottenham per Milan Skriniar. Nella giornata di ieri, infatti, il direttore tecnico degli Spurs Steve Hitchen non ha incontrato solamente l’agente dello slovacco, ma anche la società nerazzurra: la Beneamata continua a chiedere 60 milioni di euro, i contatti proseguiranno nella prossima settimana.

Per quanto riguarda il probabile sostituto dell’ex Sampdoria, continua ad essere valido il nome di Nikola Milenkovic, ma la Fiorentina spara alto. Allo stesso tempo, non bisogna sottovalutare il fatto che il difensore viola vada in scadenza tra due anni. Il nome nuovo, oltre a Smalling, arriva dallo Schalke 04: è stato fatto un sondaggio per Ozan Kabak.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<