Social – Lukaku saluta Candreva: “Grazie per tutto fratello”

Antonio Candreva lascia l’Inter, pronto ad approdare nella Genova blucerchiata per sposare il progetto della Sampdoria. Ad Appiano Gentile, l’ex Lazio ha lasciato tanti ricordi e svariati amici che continueranno a vestire la maglia dell’Inter.

Tra di essi vi è sicuramente Romelu Lukaku, che l’ha voluto salutare sulle proprie Instagram Stories: “Fratello grazie per tutto quello che hai fatto per me. Sei un grande, in bocca al lupo“.

