GdS – Da Gervinho a Eder e Pellé: le ultime sulla quarta punta. Prima l’addio di Pinamonti

Un centrocampista, ma non solo. La priorità in questa finestra invernale di calciomercato per Conte è anche una quarta punta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche in questo caso, l’Inter dovrà sbloccare prima la situazione di Pinamonti, inseguito dal Benevento.

Solo allora si potrà pensare ad un colpo di entrata. Difficile arrivare a Gervinho, il preferito di Conte, mentre Eder e Pellé sono occasioni low cost da cogliere eventualmente più in là,

