GdS – Inter e Juve non mollano Gomez, ma l’Atalanta tiene duro: la richiesta di Percassi

Il Papu Gomez ha rotto definitivamente con l’Atalanta, ma la Dea non è intenzionata a fare sconti. La famiglia Percassi tiene duro sul mercato, continuando a valutare il suo cartellino 10 milioni di euro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in pole ci sono Inter, Juventus e Fiorentina. Le voci su un possibile scambio con Bernardeschi non trovano conferme immediate. Così come in viale della Liberazione c’è grande accortezza sull’argomento, ma è chiaro a tutti che l’argentino è molto stimato.

La situazione andrà sbloccata ad un certo punto, per il bene dell’Atalanta e del giocatore. La partita potrà essere decisa così da una sola “stoccata”, magari proprio negli ultimi giorni di calciomercato.

