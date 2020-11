Inter, senti l’agente di Giroud: “Via dal Chelsea se la storia non cambia. Pronti per una nuova avventura all’estero”

Michael Manuello, agente di Olivier Giroud, ai microfoni di FootMercato si è sbilanciato sul futuro del suo assistito. L’attaccante francese del Chelsea potrebbe lasciare Londra nella finestra invernale di mercato e magari raggiungere Conte a Milano per occupare il tassello mancante di vice Lukaku.

Ecco le sue parole: “Ha 34 anni, se la situazione al Chelsea non cambia questa volta non ci saranno opzioni per rinnovare il contratto. Ora è troppo presto sapere cosa accadrà, vedremo da metà dicembre e se la situazione a Londra cambierà. Non sappiamo se ci saranno infortuni, se ci saranno opportunità anche perché da qui a metà dicembre la squadra disputerà 8 partite in campionato”.

No al ritorno in Francia: “Ha già giocato, non è una priorità tornare in patria. Olivier cerca un posto dove possa trovare il piacere di esprimersi ed emozioni forti. Se potrà, cercherà qualcosa di nuovo. L’ideale sarebbe scoprire un’altra cultura, fare un’altra panoramica. La Premier League rimane un campionato straordinario, che offre un piacere diverso. Quindi, se arrivasse un ottimo club della Premier League, sì, potrebbe pensarci. Ma è pronto per andare a vivere altrove all’estero”.

