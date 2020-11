Eurorivali, Zidane recupera Hazard e Militao: tampone negativo. Nel mirino c’è l’Inter

Zinedine Zidane resta col fiato sospeso in attesa dell’esito degli esami a cui si sono sottoposti nelle scorse ore Sergio Ramos e Raphael Varane, entrambi infortunati durante la sosta per le nazionali.

Come riportato però da Cope, il tecnico del Real Madrid può consolarsi per il momento con i recuperi di Eden Hazard ed Eder Militao che sono risultati negativi all’ultimo tampone. Ora i due Blancos si aggregheranno al gruppo di allenamento al centro Valdebebas e cercheranno di recuperare la forma fisica in vista dell’impegno di campionato contro il Villarreal.

E’ chiaro che lo sguardo è anche proiettato alla super sfida di Champions League in programma contro l’Inter il 25 novembre a San Siro.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<