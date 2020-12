CdS – Inter, Cragno in pole come erede di Handanovic. Nainggolan nella trattativa? Le ultime

Oltre agli impegni di campo, con la sfida di domenica contro lo Spezia, l’Inter ha sempre gli occhi puntati sul mercato. Una questione da risolvere in viale della Liberazione è quella relativa ad un vice Handanovic e Marotta ha intenzione di regalare ad Antonio Conte un portiere affidabile per il futuro. Nell’ultima gara contro il Napoli il numero 1 sloveno è stato autore di una prestazione super, salvando più volte il risultato. Nonostante questo, però, i dirigenti si guardano intorno e avrebbero inserito un nome in cima alla lista.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe essere Alessio Cragno l’erede di Handanovic. Il portiere del Cagliari domenica scorsa è stato uno dei protagonisti nella gara contro l’Inter, parando diverse volte sugli attaccanti a distanza ravvicinata. La chiave per arrivare al classe ’94 rossoblu potrebbe essere Radja Nainggolan, sempre obiettivo di mercato dei sardi. Secondo il quotidiano, non è esclusa un’operazione che accontenti tutte le parti.

