Dalla Spagna – “L’Inter non ha ancora pagato Hakimi”. Ma il Real Madrid è d’accordo

Un curioso retroscena di mercato arriva dalla Spagna, dove El Confidencial ha riferito di come l’Inter non abbia ancora versato la prima rata del pagamento di Achraf Hakimi, acquistato la scorsa estate dal Real Madrid. Già al momento della finalizzazione dell’operazione era stato trovato un accordo circa il dilazionamento in rate dei 40 milioni dovuti, ma a questo punto dell’anno il club di Viale della Liberazione avrebbe dovuto versarne già 13.

Cifra che l’Inter non ha ancora elargito al Real Madrid: la crisi causata dal Coronavirus, con il conseguente svuotamento degli stadi, hanno avuto un impatto importante sulle casse di tutti i club, limitando la disponibilità economica.

Una situazione compresa benissimo dalla dirigenza dei Blancos, che anche in virtù dei buoni rapporti fra le due società ha spiegato che questo non rappresenta un problema, essendo benissimo a conoscenza del particolare mondiale che crea numerose difficoltà a tutti.

