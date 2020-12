Speranza Brozovic, Vidal da valutare: il punto sull’infermeria. Nainggolan e Pinamonti…

Giornata di responsi per l’Inter di Antonio Conte, con il tecnico che capirà quali saranno i calciatori che avrà a disposizione nella partita in programma domenica al Meazza con lo Spezia. Secondo Tuttosport, verranno valutate oggi le condizioni di Marcelo Brozovic, che ha subito una forte contusione contro il Napoli: in quel di Appiano c’è ottimismo sul suo recupero.

Da valutare le condizioni di Arturo Vidal, fermo da inizio mese per un problema ai flessori: Conte spera di averlo a disposizione già domenica, ma solo se il cileno sarà pienamente recuperato. Se questo non dovesse accadere, il centrocampista dovrebbe essere tenuto a riposo in vista dell’Hellas Verona.

Possibile che si riveda in panchina Radja Nainggolan, mentre per avere a disposizione Alexis Sanchez in attacco bisognerà attendere il 2021. Capitolo Pinamonti: il giocatore sente sempre meno dolore, per cui si spera in un recupero imminente.

