L’Inter ha fiducia in Handanovic: pronti rientro e rinnovo

Il capitano rimarrà come "paracadute" per Onana

Pietro Magnani

Samir Handanovic, nonostante il calo di rendimento fisiologico dovuto all'età, rimane ancora un portiere molto valido e utile, soprattutto per le squadre come l'Inter, che sfruttano molto la costruzione dal basso. Lo svarione di Radu, che rischia di costare uno Scudetto, sembra aver convinto la società a muoversi con decisione verso il rinnovo del capitano, nonostante l'arrivo di Onana a giugno.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter ed il portiere sembrano finalmente in dirittura di arrivo dopo mesi di trattative. Ora la fumata bianca sembra molto più probabile e non è escluso che il prolungamento possa essere addirittura di due anni anziché uno solo. La proposta nerazzurra infatti sarebbe di 1,6 milioni a stagione (la metà di quanto percepito adesso) per una stagione, con opzione per la seconda.

Nella testa del club il portiere titolare per la prossima stagione sarà Onana, anche perché Inzaghi, come ribadito ieri in conferenza, non ama alternare i portieri. Visto però l'accanimento della stampa italiana nei confronti del camerunense manifestato prima ancora dell'arrivo in Italia, figuriamoci se ci dovessero essere errori da parte sua in avvio di stagione. Ecco perché la presenza di Handanovic, importantissima anche a livello di leadership, può diventare fondamentale per garantire al nuovo arrivato un paracadute importante.

Intanto lo sloveno oggi stringerà i denti contro il mal di schiena per cercare di essere in campo contro l'Udinese: per mantenere vive le speranze Scudetto servono anche le sue parate.