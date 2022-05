Mercato – Inter scaduta l’opzione per Ranocchia: sarà addio a fine anno?

Il difensore nutre ancora speranze

Ieri infatti è scaduta l'opzione che l'Inter avrebbe dovuto esercitare per prolungare in automatico il suo contratto in scadenza a giugno 2022per un altro anno. Questo però non comporta necessariamente un addio sicuro. Secondo TuttoSport infatti non è da escludere che il difensore ed il club si incontrino a fine stagione per capire se ci sono margini per proseguire insieme ancora oppure no. È possibile che come "premio" per il suo attaccamento alla maglia, l'Inter decida di prolungare lo stesso a fine anno il rapporto, con magari un ingaggio decisamente al ribasso. Una possibile scelta di cuore quindi, che lascia ancora aperto uno spiraglio per non dirsi addio definitivamente.