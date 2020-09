Inter, il Tottenham vuole Skriniar. Emissari a Milano per trattare

Milan Skriniar e l’Inter, un futuro ancora tutto da decifrare. Lo slovacco reduce da un’annata poco brillante, continua ad essere al centro di numerose voci di mercato. La più insistente arriva dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, lo slovacco sarebbe in cima alla lista dei desideri di Josè Mourinho, allenatore del Tottenham.

Il tecnico portoghese avrebbe espressamente chiesto alla dirigenza dei londinesi l’acquisto di un giocatore di prima fascia per la difesa. La trattativa tra gli inglesi e l’Inter non è ancora ufficialmente partita, ma potrebbe svilupparsi concretamente nelle prossime ore. I nerazzurri non considerano Skriniar incedibile e a fronte di un’offerta vantaggiosa potrebbero lasciarlo partire.

Alcuni emissari del Tottenham sarebbero arrivati in queste ore a Milano per provare ad intavolare una trattativa ufficiale. L’Inter valuta il difensore slovacco tra i 50 e i 60 milioni di euro, ora spetterà agli inglesi fare la loro offerta.

