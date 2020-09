Castrovilli: “Inter molto forte, andremo lì per fare male. Hanno giocatori fantastici, ma ce la giocheremo”

Dopo aver ricevuto sulle proprie spalle una maglia gloriosa a Firenze come la numero 10, Gaetano Castrovilli ha affidato interamente al club viola il proprio futuro. Il centrocampista della Nazionale Italiana, così, ha allontanato una volta per tutte le incessanti voci di mercato che lo vedevano – tra gli altri club – anche sul taccuino dell’Inter. La stessa formazione nerazzurra sarà di fronte a Castrovilli nell’anticipo del sabato sera, che si giocherà a San Siro per la prima di campionato della squadra di Antonio Conte.

Intervistato ai microfoni di Sky Sport 24, il centrocampista della Fiorentina ha parlato così delle potenzialità e dei pericoli maggiori dell’Inter: “L’Inter è una squadra molto forte, si è rinforzata come sappiamo, però noi dobbiamo andare lì per fare male. Perché se ti abbassi e inizi a chiuderti in area, loro alla fine un gol te lo fanno, perché hanno qualità e calciatori fantastici. Ma noi ce la giocheremo”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<