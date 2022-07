Inter, Inzaghi vuole certezze: pronto l’assalto a Milenkovic?

Il mancato arrivo di Bremer , dopo che Inzaghi si era espresso apertamente sul suo possibile arrivo, è stato un duro colpo per l' Inter . Botta che però potrebbe essere ampiamente mitigata dalla permanenza di Skriniar e, perché no, dall'innesto di un altro giocatore di qualità. Il tecnico nerazzurro, stando a quanto riportato da Tuttosport, avrebbe fatto una richiesta precisa alla società.

Inzaghi, oltre ad aver chiesto rassicurazioni per Skriniar, il cui costo è stato fatto lievitare, per evitare tentazioni, a 80 milioni, starebbe spingendo con la dirigenza per avere Milenkovic della Fiorentina. Il serbo, soprattutto nel caso sia Skriniar che De Vrij rimanessero a Milano, sarebbe un grande valore aggiunto. Un quarto potenziale titolare da alternare agli altri 3, un upgrade importante, per età e mezzi tecnici, rispetto a Ranocchia.