Inter, Inzaghi gongola: Handa-Onana, coppia di portieri di lusso

Nonostante la grande partita con il Lione e l'apprezzamento della dirigenza, per Corriere dello Sport, almeno per il momento, il titolare all'Inter rimane Samir Handanovic. Le gerarchie sono chiare e Onana dovrà giocarsi le proprie carte per cambiare le cose, ma è evidente come in squadra ora ci sia una certezza in più. Esplosivo nel tuffo (proprio la qualità che con il passare degli anni ha perso Handanovic) e piuttosto bravo con i piedi, specie sui lanci lunghi, ha tutte le carte in regola per diventare un grande portiere. Al netto delle uscite, per ora un piccolo tallone d'Achille.