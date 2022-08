Mercato – Inter, in caso di partenza di Dumfries pronto un fedelissimo di Inzaghi?

Secondo Tuttosport l'Inter non cederà l'esterno per meno di 40-50 milioni di euro, e non solo per una questione economica. Dopo l'addio di Perisic e con un Gosens in difficoltà infatti, l'addio anche del titolare di destra metterebbe a serio rischio il gioco sulle fasce di Inzaghi. In caso di offerta irrinunciabile però, la società con ogni probabilità cederebbe, anche per poter blindare Skriniar. In quel caso, sempre secondo il quotidiano, Inzaghi avrebbe indicato Lazzari della Lazio, suo pupillo finito ai margini con Sarri, come sostituto dell'olandese.