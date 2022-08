L’Inter tutela Inzaghi: deadline per le possibili cessioni di Skriniar e Dumfries

La scelta della società

Pietro Magnani

Le voci di mercato attorno a Skriniar e Dumfries presto potrebbero finire come tutti i tifosi e Inzaghi sperano: con un nulla di fatto. Il tecnico, a maggior ragione con il campionato alle porte, vuole evitare stravolgimenti importanti in rosa: i due sono titolari inamovibili nella sua nuova Inter. Ecco perché, almeno in parte, la società avrebbe deciso di dargli delle garanzie.

Secondo La Gazzetta dello Sport la dirigenza nerazzurra, pur non promettendo di poter resistere ad offerte clamorose, avrebbe fissato una deadline oltre cui dovrebbe trattenere i propri gioielli, soprattutto Skriniar. Se PSG e Chelsea non arriveranno con denaro sonante entro 10 giorni, allora il difensore rimarrà a Milano e si potranno intavolare le trattive per il rinnovo. Anche perché più si avvicina la fine del mercato, più sarà difficile che gli altri club cedano un sostituto all'altezza ad un prezzo equo. Un segnale importante e certamente gradito dal tecnico, che ora come ora ha bisogno di certezze e tranquillità.

Tutti con l'elmetto quindi e in trincea da qui fino alla prima di campionato con il Lecce allora. Da lì in avanti, forse, si potrà tirare un sospiro di sollievo sul mercato in uscita.