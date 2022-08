Mercato – Fiorentina arriva l’ultimatum per Milenkovic: la situazione

Le possibilità di vedere Skriniar rimanere all' Inter aumentano ogni giorno, così come diminuiscono però quelle di vedere Nikola Milenkovic a Milano. Il difensore serbo, in scadenza con la Fiorentina , rappresenterebbe un'occasione di mercato molto ghiotta a soli 15 milioni di euro. Tuttavia la situazione finanziaria dell'Inter, senza ricche cessioni, al momento non permette nemmeno questi investimenti "contenuti".

Proprio per le tempistiche che si stanno allungando, non solo da parte dell'Inter ma anche della Juventus, la Fiorentina avrebbe deciso di prendere una posizione. Come riportato da Corriere dello Sport, i viola avrebbero scelto di dare un ultimatum a chiunque voglia il difensore: 15 milioni entro il 6 agosto o il ragazzo verrà tolto dal mercato. In quel caso poi i toscani potrebbero cercare anche il rinnovo, come accaduto lo scorso anno tra il Torino e Bremer, per far lievitare la valutazione in vista della prossima sessione di mercato.