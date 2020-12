Mercato – Inter o Juventus nel futuro di Inzaghi. Ma lasciare la Lazio non sarà semplice

Continuano ad essere frequenti i malumori in casa Lazio tra Simone Inzaghi e Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste, nello specifico, non ha gradito l’inizio in campionato ritenuto deludente fino a questo momento della sua squadra, e non ha esitato a manifestare il proprio malcontento sia all’allenatore che ad Angelo Peruzzi ed Igli Tare. Il numero uno della Lazio ritiene infatti che, dopo aver investito più di 27 milioni di euro nello scorso mercato, la squadra avrebbe dovuto raccogliere migliori risultati in Serie A.

Considerato che in Champions League la Lazio ha ottenuto l’accesso agli ottavi di finale nonostante un girone non semplicissimo, Inzaghi si sarebbe aspettato un trattamento meno duro da parte di Lotito. Da questo mancato riconoscimento, dunque, potrebbe nascere la riflessione da parte dell’allenatore nel dire addio a fine stagione. Del resto, con un pizzico di coraggio, lasciare l’ambiente biancoceleste aprirebbe comunque importanti opportunità lavorative nel suo futuro. Su tutte, come scritto da calciomercato.com, Inter e Juventus potrebbero scegliere di puntare sulle sue capacità di ottimo allenatore.

