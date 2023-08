Questi ultimi giorni di mercato verranno dedicati alla ricerca del difensore. L’Inter ha intenzione di investire il budget rimasto per il sostituto di Milan Skriniar, che ancora non è arrivato. I sogni per completare il reparto sono Giorgio Scalvini, che l’Atalanta non ha intenzione di cedere, e Benjamin Pavard. Rimane sempre valida l’opzione Chalobah, ma servirà trovare un accordo sulla formula con il Chelsea.

Secondo Gianluca Di Marzio l’Inter sta seguendo anche Japhet Tanganga del Tottenham. Il giocatore ha diverse offerte dalla Premier League ma preferisce aspettare l’Inter. Se il club e Simone Inzaghi daranno l’ok potrebbe essere lui il difensore per completare il reparto.

L’opinione di Passione Inter

I tifosi nerazzurri si aspettano molto di più dal mercato. L’affare Samardzic si può provare a digerire, l’acquisto di Arnautovic come terza punta forse un po’ meno. Per il difensore, ruolo in cui l’Inter ha una vera e propria necessità dopo la partenza di Skriniar, serve di più. Tanganga sarebbe si giovane, ma probabilmente non ancora pronto per la Serie A.