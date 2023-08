Samardzic, oltre al danno la beffa: può andare alla Juventus

Dall’essere a un passo da diventare un nuovo giocatore dell’Inter, Lazar Samardzic potrebbe passare alla Juventus. La telenovela raggiungerebbe così un finale quasi impronosticabile. Il giocatore piace a molte squadre tra cui il West Ham e il Napoli. I partenopei però stanno operando in un altro modo a centrocampo ed è stato per lo più un pupillo di Giuntoli, ora alla Juventus.

I bianconeri potrebbero quindi approfittarne per rinforzare il centrocampo, si legge su Tuttosport. Potrebbero infatti proporre la stessa formula dell’Inter: 5 milioni per il prestito, 15 milioni di riscatto obbligatorio, 2-3 milioni di bonus e una percentuale su una eventuale futura rivendita. Verrebbe inserito nell’affare anche Nicolussi Caviglia, come l’Inter aveva fatto con Giovanni Fabbian. Domenica sera le due squadre si incontreranno per la prima di Campionato e chissà che non ne approfiteranno per discutere proprio del serbo.