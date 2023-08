Il Torino guarda di nuovo in casa Inter per le fasce

Il Torino ha ceduto il terzino Stephane Singo al Monaco per 10 milioni di euro. Se già il club granata aveva bisogno di un terzino, potrebbe arrivare a doverne acquistare tre addirittura, nel caso in cui anche Vojvoda dovesse partire, come si legge su Tuttosport. Motivo per cui, secondo il quotidiano piemontese, si sono riaperti i discorsi per Valentino Lazaro dell’Inter. L’austriaco non era stato riscattato per i 6 milioni che i nerazzurri chiedevano. Ora che è uscito Singo, è possibile lavorare in entrata.

Il costo del cartellino però si è abbassato. Lazaro è infatti in scadenza il prossimo anno e da febbraio sarà libero di firmare con chi preferisce. Il ds granata Vignati sarebbe infatti disposto a offrire una cifra tra i 3 i e 4 milioni. Dopo Raoul Bellanova, un altro terzino potrebbe andare in Piemonte, ma non sarebbero gli unici. Un’altra pista per le fasce è quella di Niccolò Corrado, della Ternana. Il 2000 è un ex Inter, che sta pensando di riportarlo a Milano.