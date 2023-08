Mercato – Torna di moda Pavard, ma piace anche in Premier

L’Inter punta a chiudere il mercato con un nuovo difensore. Dopo l’acquisto di Marko Arnautovic per 10 milioni e la trattativa saltata con Samardzic, il club ha deciso di investire quanto risparmiato in difesa. Nelle ultime ore secondo Tuttosport, si starebbe pensando a Benjamin Pavard, nome che già piaceva alla dirigenza nerazzurra. Sul francese in questo momento c’è anche il Manchester United che punta a rinforzare anche la difesa. La trattativa è certamente complicata, ma l’Inter però può contare sui rapporti con con il Bayern Monaco dopo l’affare Sommer.

Rimane sempre l’ipotesi Chalobah, che potrebbe avere più spazio a Milano e sarebbe un colpo giovane ma comunque di esperienza. Molto più complicate invece le piste Tomyasu e Toloi. Il giapponese difficilmente lascerà l’Arsenal dopo l’infortunio (rottura del crociato) del nuovo acquisto Timber. Per quanto riguarda il difensore dell’Atalanta, i bergamaschi non sono per nulla intenzionati a perdere un pezzo così importante all’interno della rosa.