TS – Inter, per Izzo semplice sondaggio: troppo alta la richiesta del Torino

Nonostante l’incredibile insistenza di Mino Raiola che sta proponendo il suo assistito Armando Izzo a diverse squadre sul mercato, il Torino non ha intenzione di svendere un calciatore così importante per la propria rosa. Per questo motivo, come già anticipato più volte dal presidente Urbano Cairo, per strappargli la maglia granata di dosso serviranno circa 20 milioni di euro. In tal senso, infatti, sono arrivati solamente dei timidissimi sondaggi da parte di Fiorentina, Inter e Napoli, però non andati a buon fine.

Potrebbe essere la Lazio la sorpresa delle ultime ore secondo quanto riportato da Tuttosport. Il club biancoceleste, considerate le difficoltà per arrivare a Kumbulla sul quale l’Inter è anche più forte, starebbe pensando di provare per Izzo. Anche in questo caso, però, difficilmente due forti personalità come quelle dei presidenti Lotito e Cairo riusciranno a trovare un accordo economico in tempi brevi. Di sicuro Raiola sta facendo di tutto per favorire la cessione del difensore e si sa che quando si mette in testa un obiettivo difficilmente non vi riesce.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<